De Ligt, retroscena sul Bayern: "Van Gaal mi consigliò già a giugno"

De Ligt e il consulto con Van Gaal

Lo stesso De Ligt, atterrato a Monaco di Baviera nella giornata di martedì e messosi subito a disposizione del tecnico Julian Nagelsmann, non ha nascosto in un’intervista alla Bild la soddisfazione per essere approdato nella squadra che l’olandese aveva da tempo individuato come la meta preferita in caso di addio alla Juventus. Anche grazie a un consigliere d’eccezione: "All'inizio dell’estate avevo già discusso del mio futuro con Van Gaal, che mi ha parlato benissimo di questo club. Ha elogiato la filosofia del Bayern Monaco e mi ha detto: 'Se vai al Bayern, te ne innamorerai'". Van Gaal, attuale ct della nazionale olandese, è stato alla guida del Bayern tra il 2009 e il 2011, vincendo un titolo nazionale, la Coppa di Germania e la Supercoppa di Germania nel 2010 e perdendo la finale di Champions 2010 contro l’Inter.

Bayer, Nagelsmann ha già conquistato De Ligt

De Ligt, che ha raggiunto i nuovi compagni direttamente negli Stati Uniti dove il Bayern sta svolgendo una tournée, è parso anche già entusiasta del tecnico Nagelsmann: "È un allenatore che ha dimostrato di saper far crescere i giovani, io ho ancora tanto da migliorare e il Bayern è il posto giusto dove farlo, uno dei club più forti e famosi al mondo, gestito in modo eccellente. Ho subito notato un grande apprezzamento nei miei confronti".