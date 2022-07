"Juve, sprint per Paredes: trattativa iniziata, si può chiudere in pochi giorni"

Secondo quanto riportato da ‘TyC Sports’, infatti, la Juventus ha avviato ufficialmente le trattative con il Psg per assicurarsi il centrocampista argentino ex Roma, classe ’94, individuato da Max Allegri come il regista ideale per completare la mediana titolare con lo stesso Pogba e Locatelli ai suoi fianchi.

"Juve-Paredes, si può chiudere entro pochi giorni"

I trenta minuti giocati da Paredes, che alla Juve ritroverebbe l'amico Di Maria, compagno di nazionale e fresco di addio al Psg, nell’ultima amichevole giocata dal Psg in Giappone, contro il Gamba Osaka, al posto di Marco Verratti, potrebbero quindi essere gli ultimi disputati da Paredes con la maglia del club francese, che l’argentino indossa dal gennaio 2019. Sebbene infatti prima di chiudere l’operazione la Juventus abbia la necessità di liberare posto in rosa e di alleggerire il monte acquisti attraverso le cessioni di Arthur e di Aaron Ramsey, secondo la stampa argentina i dirigenti del Psg sono ottimisti sul fatto che la trattativa possa concludersi positivamente addirittura entro la fine della prima settimana di agosto, che precederà immediatamente l’inizio del campionato di Serie A.

Il Psg e la lunga lista di esuberi

Qualcosa di più se ne saprà quindi nei prossimi giorni, sia per quanto riguarda la campagna di dismissioni in casa Juve, sia per le scelte del tecnico del Psg Galtier, dal momento che i campioni di Francia sono attesi dai primi impegni ufficiali, in Supercoppa contro il Nantes, domenica 31, e poi in casa del Clermont per la prima giornata di Ligue 1. Il nome di Paredes, al pari di quello di Georginio Wijnaldum, obiettivo della Roma, rientra nel lungo elenco di esuberi che il Psg vuole cedere, ma a differenza dell’olandese l’argentino è stato convocato per la tournée asiatica, trovando però ben poco spazio nelle tre partite disputate dal Psg.