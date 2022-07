“Depay, c'è un'altra pretendente: è la Juve”

La Juve sarebbe ripartita all'assalto di Memphis Depay , uno dei giocatori per i quali il Barcellona è disposto ad ascoltare le offerte delle pretendenti. Non meno di 20 milioni di euro, scrive il Mundo Deportivo. I bianconeri avrebbero voluto l'olandese già l'anno scorso, quando terminò il suo contratto con l' Olympique Lione .

Pochi minuti a disposizione da titolare, nell'anno dei Mondiali, non sono una bella prospettiva per Depay, che si sta dunque guardando in giro. In Italia, la Juve sarebbe solo l'ultima squadra a interessarsi di lui, dopo Milan, Inter e Napoli. Poi ci sarebbe il Lione, che lo rivorrebbe, così come il Tottenham di Antonio Conte.