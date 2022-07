"Chelsea, Werner in bilico: Juve e Lipsia ci pensano, Tuchel vuole tenerlo"

Il grido di dolore lanciato da Thomas Tuchel al termine della deludente tournée asiatica del Chelsea, chiusasi con la sconfitta per 4-0 contro l’Arsenal, ha squarciato un’estate già piena di dubbi per i tifosi dei Blues, che stanno vivendo con preoccupazione i primi passi della nuova era Todd Boehly, subentrato dopo 19 anni di gestione Roman Abramovich.

“Gli arrivi di Sterling e Koulibaly non sono sufficienti, per il momento non siamo in grado di competere con le squadre più forti” ha sentenziato il tecnico tedesco, proprio nelle ore in cui il Chelsea stava perdendo il testa a testa con il Barcellona per il difensore Jules Koundé . Tuchel si aspetta ancora almeno un acquisto per reparto , ma al contempo è aperto anche il fronte del mercato in uscita, dal momento che gli scontenti in rosa non mancano, con il rischio di impoverire ulteriormente una rosa che, in particolare in attacco, ha gli uomini contati.

"Juve, ipotesi Timo Werner per l'attacco"

L’estate del Chelsea si era infatti aperta con l’addio di Romelu Lukaku, tornato all’Inter dopo una stagione da dimenticare a Stamford Bridge. Sono invece due le annate horror che con il Chelsea ha vissuto Timo Werner, che nonostante la concorrenza là davanti sia diminuita non sembra avere l’intenzione di vivere un’altra stagione da comprimario. Secondo 'El Mundo Deportivo' per l’attaccante arrivato a Londra dal Lipsia nel 2020 per 60 milioni di euro non mancano le manifestazioni d’interesse, compresa quella della Juventus, a caccia di un’alternativa a Dusan Vlahovic, ma questo scenario non esalta Werner, che va invece a caccia di una maglia da titolare per giocarsi la convocazione al Mondiale in Qatar.

Chelsea, l'attacco è ridotto all'osso

Così mentre sullo sfondo spunta anche la suggestiva ipotesi del ritorno al Lipsia, sarebbe proprio Tuchel a opporsi alla partenza del connazionale, nonostante il rendimento più che deludente degli ultimi 24 mesi, con appena 23 gol realizzati tra tutte le competizioni, meno di un quarto rispetto ai 93 segnati con il Lipsia. Tuchel non vuole infatti impoverire troppo l’attacco del Chelsea, che al momento ha in Werner l’unico centavanti puro in rosa, ai quali aggiungere elementi adattabili nel ruolo come Kai Havertz e Christian Pulisic, oltre a Michy Batshuayi, tornato dal prestito al Besiktas e destinato a ripartire, e al giovane Armando Broja, di ritorno dal prestito al Southampton.