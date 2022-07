"Juve, il Monaco pensa a Rabiot. Ma l'ostacolo è l'ingaggio"

"Juve: per Rabiot al Monaco, ostacolo ingaggio"

Rabiot, che non ha partecipato alla tournée americana della prima squadra ma che attualmente è in ritiro con l'Under 23 di Serie C, detiene il terzo ingaggio più oneroso in casa Juve, pari a 7 milioni di euro. Attualmente, quindi, è fumata nera col Monaco, che però - sempre secondo l'Equipe - cercherà un modo per limare la differenza tra domanda e offerta.