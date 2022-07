“De Jong, possibile prestito a Bayern o Juve”

Frenkie De Jong punta i piedi: non vuole la riduzione dello stipendio e neanche la cessione a una squadra che non giocherà la Champions. Per il centrocampista olandese del Barcellona si apre quindi una terza via: la cessione in prestito. Non è l'opzione preferita da nessuna delle parti, ma è l'unica che consentirebbe al Barça di tornare nei margini salariali che deve rispettare. In questo caso, si aprirebbero due opzioni: il Bayern Monaco, che pare essere il club preferito da De Jong, o la Juve, che sta cercando di sostituire Paul Pogba. A scriverlo è lo spagnolo As.

“De Jong, il no deciso al Manchester United” De Jong è arrivato al Barcellona tre anni fa per 75 milioni di euro più undici di bonus dall'Ajax. A maggio, i dirigenti catalani hanno maturato l'idea di cederlo per guadagnare un po' di soldi e non hanno fatto fatica a trovare l'acquirente: il Manchester United. Trovando pure il sostituto, Carlos Soler del Valencia.