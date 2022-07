Da Fabian Ruiz a De Jong: Pogba fa il mercato della Juve

Mercato Juve, tutte le mosse

Dalla durata dell’assenza del francese, infatti, dipendono anche le mosse sul mercato. Alcune sono indipendenti dall’infortunio e sarebbero state effettuate a prescindere. Il riferimento è alla trattativa per Paredes e al lavoro di sfoltimento di chi non rientra più nel progetto tecnico, come Arthur. Ma altre necessità potrebbero manifestarsi nel caso il periodo senza Pogba dovesse essere più lungo. D’altra parte, con un calendario così compresso come quello della stagione che sta per cominciare, Paul potrebbe saltare tutte le prime 21 partite, 15 giornate di campionato più l’intero girone di Champions League. Logico che la dirigenza juventina potrebbe pensare ad un ulteriore innesto per attutire l’impatto di questa grave perdita. Nel frattempo, immediati sono partiti i sondaggi di agenti e intermediari che hanno proposto giocatori in serie: da Saul a Gundogan, fino a Pjanic. Alla Continassa naturalmente non ci si fa prendere la mano ma si ragiona con equilibrio: per il momento, le strategie restano immutate; si valuteranno ulteriori opportunità soltanto se risponderanno al parametro fondamentale della sostenibilità economica. Niente voli pindarici, insomma; massimo pragmatismo. Questo non impedisce, in ogni caso, di tenere sotto controllo alcune situazioni specifiche. Come ad esempio l’evoluzione del caso Frenkie de Jong, in uscita dal Barcellona, o del futuro del napoletano Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023. Sui social, i tifosi spingono per Milinkovic-Savic ma non sembra facile far rientrare un eventuale assalto al serbo della Lazio nell’ambito della sostenibilità del bilancio.