Arthur saluta la Juve, è vicino al Valencia: arriva la chiamata di Gattuso

TORINO - Eppur si muove. Il mercato in uscita della Juve sembra prossimo a regalare alcune novità significative nell’ottica del risparmio di costi e di possibili nuovi arrivi. Fari innanzitutto su Arthur. Quello del brasiliano è il caso più lungo e di difficile soluzione dopo l’addio di Ramsey, portato al traguardo nei giorni scorsi con la risoluzione del contratto del gallese. Ora l’ex Barcellona, una delle delusioni degli ultimi due anni che non rientra nel progetto tecnico di Allegri, è vicino al ritorno in Spagna. L’orizzonte non è però la Catalogna ma Valencia, dove lo attende Rino Gattuso. Proprio il nuovo allenatore degli spagnoli sta giocando un ruolo importante in questo periodo: ha subito accolto di buon grado la possibilità di inserire Arthur nel centrocampo valenciano e nelle ultime ore ha avuto anche un contatto diretto con il giocatore.

Una chiacchierata al telefono, per conoscersi e illustrare i rispettivi obiettivi, che si è rivelata positiva, tanto che le società stanno continuando il confronto per definire l’ultimo aspetto chiave della trattativa. Sulla formula del trasferimento - il prestito secco - non ci sono più dubbi; resta da trovare l’intesa sulla compartecipazione al pagamento dell’ingaggio da parte del club bianconero. Gli spagnoli, infatti, hanno chiesto una mano alla Juve per onorare lo stipendio del brasiliano che, tra quota fissa e bonus, tocca gli 8 milioni a stagione. L’obiettivo del Valencia è di arrivare a dividerlo equamente al 50%; si tratta, insomma, ma il traguardo non sembra lontano. I bianconeri realizzerebbero comunque di un risparmio sull’ingaggio, considerato che la cessione in prestito era l’unica strada possibile visto che Arthur “pesa” in bilancio per oltre 47 milioni ed era di conseguenza trovare un acquirente per la cessione a titolo definitivo evitando una minusvalenza.

Rugani In bilico c’è pure Daniele Rugani: in questo caso l’offensiva più seria è del Galatasaray. Destinazione più che gradita ai bianconeri perché i turchi sono disposti a garantire al giocatore l’intero ingaggio di 3 milioni. Ammontare che è fuori budget invece per Sampdoria, Verona ed Empoli, le altre pretendenti, che infatti hanno chiesto un aiuto alla Juve. Il difensore riflette perché gradirebbe restare in Italia ma la situazione è in divenire.