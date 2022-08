Kostic e l'abbraccio con De Ligt: incrocio "juventino" durante Eintracht-Bayern

Il Bayern Monaco umilia l'Eintracht di Kostic

I campioni dell’ultima edizione dell’Europa League sono stati travolti in casa per 6-1 dal Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che ha archiviato la pratica già nel primo tempo, chiuso sul 5-0. Una dimostrazione di forza schiacciante per la formazione reduce da 10 titoli di fila in Bundesliga, ma in casa Eintracht si guarda al futuro, dallo storico debutto in Champions League ad un mercato che, appunto, potrebbe portare alla cessione del numero 10, nonché il giocatore più rappresentativo della rosa di Oliver Glasner. Filip Kostic è come noto nel mirino della Juventus, che dopo aver seguito a lungo l’esterno serbo a inizio mercato aveva mollato la presa salvo rispolverare la trattativa nelle ultime ore: l’accordo tra i bianconeri e il giocatore c’è e quello tra la Juve e l’Eintracht non sembra lontano.