Stampa spagnola ai piedi di Morata: “Non regalatelo alla Juve”

La stampa spagnola oggi è tutta ai piedi di Alvaro Morata , centravanti della Nazionale iberica e dell' Atletico Madrid . La tripletta alla sua ex, la Juve , potrebbe aver cambiato il destino del giocatore e del calciomercato. Se i colchoneros fino a poco fa erano titubanti sulla possibilità di costruire un progetto intorno a Morata, dopo la partita della Continassa potrebbero aver decisamente cambiato idea. Un po' come i giornali della Spagna che ora chiedono a gran voce di non cedere Alvaro.

I media incensano Morata: dalle stalle alle stelle

Morata non ha avuto vita facile finora in Spagna. Specialmente agli ultimi Europei, la stampa non è stata tenera con il giocatore. Tutt'altro. Ma ora ha cambiato idea. Questa mattina, infatti, As e Marca lanciano un monito a Simeone e alla dirigenza dell'Atletico: “Non regalate Morata alla Juve”. Il puntero continua a interessare i bianconeri che, però, non si sono spinti oltre un'offerta di 14-15 milioni di euro, insufficiente per i madridisti.