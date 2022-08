“Juve, il Manchester United piomba su Rabiot”

Operazione Adrien Rabiot. Il Manchester United si lancia sul francese della Juve, che i bianconeri non hanno definito incedibile, pronti ad ascoltare eventuali offerte. Lo scrive The Athletic. Viste le difficoltà ad arrivare a Frenkie De Jong, Ten Hag avrebbe messo in lista l'ex Psg come possibile piano B, ma anche indipendentemente dalle trattative per l'olandese del Barcellona.

Rabiot, 12 mesi prima della scadenza del contratto Rabiot ha solo 12 mesi prima che gli scada il contratto con la Juve e non ci sono stati segnali di un rinnovo. Così il Manchester United spera di fare il colpo senza svenarsi, a un costo molto più contenuto di quello per De Jong. Con il giocatore, la trattativa è ancora tutta da scrivere. Con la Juve, anche, ma i presupposti perché vada in porto ci sono. Anche se Cherubini e Arrivabene a inizio estate avevano detto di no al Newcastle, che si era affacciato alla finestra per Rabiot.