"Rabiot-Manchester United: l'ostacolo è la madre-agente"

Manchester United-Rabiot, atto secondo. La trattativa ben avviata tra i Red Devils e la Juventus per il trasferimento del centrocampista francese a Old Trafford è attesa ora dallo scoglio più arduo: la ricerca dell’accordo tra la società inglese e la madre-agente di Rabiot.

Adrien Rabiot verso il Manchester United La fama della signora Veronique è quella di essere un osso duro in sede di trattativa e in Inghilterra lo sanno bene proprio a causa di una precedente fumata nera tra lo United e la rappresentante del giocatore, citato da Star Sport. Già nel 2014, infatti, ai tempi della rottura con il Paris Saint-Germain, Rabiot è stato a un passo dall’indossare la maglia del Manchester United, ma all’epoca tutto saltò proprio perché le parti non arrivarono a un accordo.

Manchester United-Rabiot, il precedente della mancata intesa nel 2014 In quell’anno alla fine Rabiot rinnovò il proprio contratto con il Psg, ma solo al termine di un lunghissimo braccio di ferro con la società durato tutta l’estate e parte dell’autunno 2014: il giocatore, all’epoca 19enne, fu anche messo fuori rosa per poi tornare nel gruppo all’epoca allenato da Laurent Blanc solo a fine ottobre, dopo la firma del contratto fino al 30 giugno 2019, alla scadenza del quale Rabiot e la madre entrarono di nuovo in rotta di collisione con il Psg per la volontà di non rinnovare l’accordo in scadenza.