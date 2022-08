Kostic alla Juve, è fatta: affare in chiusura con l'Eintracht

La Juve sta per accogliere Filip Kostic. Dopo il pesante rovescio nell’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid Max Allegri aveva invocato un rinforzo nell’immediato, prima del debutto in campionato contro il Sassuolo e sta per essere accontentato.

Juve, Kostic atteso a Torino in giornata Il club bianconero ha infatti raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto dell’esterno serbo, il cui arrivo a Torino potrebbe avvenire già nella giornata di martedì: Kostic potrebbe infatti non partire con i compagni per Helsinki, dove mercoledì si giocherà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht.

Juve-Kostic, i dettagli dell'accordo Tutto fatto, quindi, per un affare da 15 milioni di base fissa più tre di bonus. Il giocatore firmerà un contratto triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus e si metterà subito a disposizione di Allegri in vista della prima di campionato contro il Sassuolo, in programma alle 20.45 di Ferragosto all'Allianz Stadium. Classe '92, Kostic, punto di forza della nazionale serba che si è qualificata direttamente al Mondiale costringendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo a passare per i playoff, sta quindi per porre fine alla propria lunga esperienza in Bundesliga, iniziata nel 2014 con lo Stoccarda e proseguita nel 2016 con un biennio all'Amburgo, prima dell'approdo all'Eintracht, dove il giocatore si è consacrato a livello internazionale grazie al trionfo nella scorsa edizione dell'Europa League.