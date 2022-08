"Depay-Juventus, trattativa in salita per l'ingaggio: la strategia del giocatore"

L’esito dell’amichevole tra la Juventus e l’Atletico Madrid, giocata alla Continassa a porte chiuse anziché a Tel Aviv come previsto a causa delle tensioni nella Striscia di Gaza, sembra aver spento le residue speranze dei bianconeri di riuscire a far tornare Alvaro Morata.

Juve, Morata è lontanissimo: si rafforza la pista Depay Non che a Diego Simeone servisse la tripletta dello spagnolo per convincersi di quanto Morata potrà essere utile al nuovo Atletico, ma lo stato di forma psicofisico del giocatore ha confermato l’imprescindibilità di Alvaro per l’Atletico, complice anche l’assenza di alternative in rosa nel ruolo. La Juve e soprattutto Max Allegri, noto ammiratore di Morata, hanno dovuto prenderne atto, così il tecnico livornese sembra pronto ad aprire all’arrivo di Memphis Depay.

"Depay-Juve, affare difficile" L’olandese è in uscita dal Barcellona e andrebbe a occupare la casella di vice Vlahovic, attualmente appannaggio di Moise Kean, rimasto però fuori dai convocati per la partita contro l’Atletico per motivi disciplinari. Depay assicurerebbe esperienza e senso del gol, ma la trattativa, come descritto dal quotidiano catalano ‘Sport’, è tutt’altro che semplice a causa dell’elevato ingaggio del giocatore, che compirà 29 anni a febbraio.