Cross, assist, ma anche dribbling: come Kostic può cambiare la Juve

Filip Kostic sta per arrivare alla Juventus, accompagnato da un discreto carico di aspettative alla luce del non esaltante pre-campionato dei bianconeri, ma anche della duttilità di un giocatore che potrà tornare utile a Max Allegri in più ruoli.

Kostic, il multitask che Allegri cercava In attesa di capire se, come pare probabile, il tecnico livornese, contravvenendo alle proprie abitudini circa i nuovi acquisti, lo manderà in campo subito da titolare alla prima di campionato contro il Sassuolo, e in che ruolo, attaccante di sinistra o esterno a tutta fascia, Allegri non vede l’ora di poter mandare in campo un giocatore che ha richiesto con insistenza alla società e che potrà risolvere diversi problemi tattici.

Bundesliga, Kostic secondo per numero di dribbling dal 2014 Se infatti la costruzione del gioco spetta per definizione a un play che agisce in mezzo al campo, Kostic è un vero e proprio regista esterno, che sbarca in Italia accompagnato dai numeri luccicanti della sua esperienza in Bundesliga: secondo i dati Opta, infatti, dal 2014, anno del suo approdo in Germania allo Stoccarda, Kostic è il giocatore che ha effettuato più cross, ben 2059, e con il maggior numero di dribbling riusciti, 426. Per quanto riguarda gli assist, dal 2014 solo un certo Thomas Muller ha fatto meglio del neo-bianconero: 109 a 58.