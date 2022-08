Juve, Kostic in arrivo per visite e firma. E sui social è già bianconero

Questione di poche ore e poi Filip Kostic si immergerà nell'avventura torinese e indosserà la maglia della Juve . Qualche piccolo intoppo burocratico ha fatto slittare l'arrivo del serbo, che domani mattina dovrebbe però essere in città e svolgere le visite mediche di rito. Dopo la tappa al JMedical, dunque, il giocatore andrà in sede per firmare il contratto con la sua nuova squadra. Intanto, però, sui social Kostic è già bianconero.

Juve: Kostic sui social segue il profilo della Signora

Il giocatore, sui social, infatti, ha iniziato a seguire il profilo della Juve. Anticipando di qualche ora i tempi. Per Massimiliano Allegri poi sarà una corsa contro il tempo nel tentativo di averlo a disposizione già per la prima con il Sassuolo, in programma lunedì. Considerato che domani non si allenerà con la squadra, Kostic arriverebbe all'impegno con gli emiliani con solo un paio di allenamenti insieme ai nuovi compagni.