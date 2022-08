Juve, è il giorno di Kostic: oggi a Torino per visite e firma del contratto

La Juventus torna a battere un colpo sul mercato: il club bianconero accoglie Filip Kostic, atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto. Superati gli intoppi burocratici degli ultimi giorni, il giocatore sbarcherà in Italia in mattinata, per mettersi il prima possibile agli ordini di Massimiliano Allegri.

Kostic-Day a Torino: tutto pronto per visite e firma L'esterno serbo, non convocato per la partita di Supercoppa Europea dell'Eintracht Francoforte contro il Real Madrid, è atteso a Torino in mattinata. Il giocatore svolgerà le visite mediche al JMedical, poi in sede firmerà il contratto con la sua nuova squadra. Per lui pronto un contratto triennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. La Juventus verserà nelle casse dell'Eintracht una somma complessiva di 17 milioni di euro.