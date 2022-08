Juve, entra Kostic ed esce Pellegrini: all'Eintracht in prestito

TORINO - Potrebbe continuare l'asse tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte. Con Filip Kostic già sbarcato a Torino, potrebbe muoversi in direzione opposta una nuova pedina: si tratta di Luca Pellegrini, sempre più vicino all'approdo in Bundesliga. L'Eintracht avrebbe infatti scelto il 23enne terzino romano per sopperire all'addio del serbo. I due club sarebbero in costante contatto per trovare un punto di incontro e chiudere una nuova operazione di mercato. Il difensore di Genoa e Cagliari potrebbe svolgere le visite mediche di rito già nella giornata di domani.