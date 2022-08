Frenata Manchester United-Rabiot, tifosi dei Red Devils in festa sui social

Adrien Rabiot è un po’ più lontano dal Manchester United dopo che il “temuto” confronto tra il ds dei Red Devils John Murtough e la madre-agente del centrocampista, Veronique, non ha dato gli esiti sperati da Erik Ten Hag, che ha individuato nello juventino il rinforzo ideale per il proprio centrocampo.

Manchester United-Rabiot, la trattativa rallenta Dopo che Juve e United avevano infatti trovato una bozza di accordo sulla base di 15 milioni, a complicare le cose per il club di Old Trafford sono state proprio le richieste d’ingaggio avanzate dalla signora Rabiot, che ha chiesto un significativo aumento di stipendio per il proprio “assistito” rispetto ai 7 milioni che gli garantirebbe la Juventus fino al giugno 2023.

Rabiot più lontano da Manchester, i commenti dei tifosi dei Red Devils La trattativa è comunque ancora in piedi, ma i tifosi del Manchester United non sembrano aver accolto troppo negativamente gli ultimi aggiornamenti sulle negoziazioni. Sui social, infatti, i sostenitori dei Red Devils, che già avevano espresso parecchie perplessità circa il possibile arrivo del francese appena era uscita la notizia della trattativa con la Juventus, si sono lasciati andare a commenti e post all’insegna del sollievo, se non dello "scampato pericolo". "Rabiot è l’ennesimo tipo di giocatore sbagliato che stiamo cercando di acquistare e le sue statistiche sono terribili" uno dei commenti più gettonati, insieme a "Se davvero l’affare saltasse sarebbe una fortuna" o "Se davvero vorrà tanti soldi ci si augura che la trattativa venga interrotta”.