Juve, Pellegrini all'Eintracht: la formula è quella del prestito secco

Se Filip Kostic è arrivato dall' Eintracht Francoforte alla Juventus , Luca Pellegrini farà il percorso inverso. Una sola stagione in Bundesliga per il terzino sinistra: la formula del trasferimento sarà infatti quella del prestito secco.

Juve: Pellegrini in prestito secco all'Eintracht Francoforte

Nonostante questa uscita dalla rosa, il club bianconero non dovrebbe tornare di mercato per rimpiazzare l'ex Genoa, Cagliari e Roma. In maglia bianconera, Pellegrini ha totalizzato 21 presenze, di cui 18 in campionato, 2 in Coppa Italia e una in Champions League, senza realizzare reti.