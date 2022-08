Juve, Rabiot al Manchester United? Il ds inglese a Torino per chiudere

Questa potrebbe essere la giornata della svolta nella trattativa che dovrebbe portare il centrocampista francese Adrien Rabiot, classe 1995 ex PSG, dalla Juve al Manchester United. Proprio oggi, venerdì 12 agosto, è previsto un blitz in Italia del direttore sportivo dei Red Devils John Murtough per tentare di chiudere il discorso.

Juventus, l'ostacolo alla trattativa sono le richieste della mamma-agente Veronique Nella giornata di ieri sarebbe andato in scena in colloquio tra la dirigenza del Manchester United e la madre-agente di Rabiot, la signora Veronique, da sempre presenza molto invadente e determinata nella vita e nelle scelte sportive del francese. Pare che Veronique stia tentando di ottenere l'ingaggio più alto possibile per il classe 1995, attorno ai 10 milioni. Una richiesta non impossibile, dato che i Red Devils non giocano la Champions League, e dunque si trovano svantaggiati da questo punto di vista. Questo però avrebbe causato una piccola frenata nelle trattativa, che comunque rimangono impostate verso una conclusione positiva.