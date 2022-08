"Barcellona-Depay, addio possibile entro 48 ore"

Il Barcellona è riuscito a scongiurare in extremis l’incubo di non poter contare per la prima di campionato contro il Rayo Vallecano sui nuovi acquisti portati dallo scintillante mercato estivo.

"Barcellona-Depay, prove di separzione"

Per il momento l’ex Lione sarà a disposizione di Xavi in caso di necessità in corso di partita, ma la convocazione per la partita contro il Rayo dovrebbe essere l'ultimo atto dell'esperienza di Depay con i catalani. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', infatti, i dirigenti del Barcellona e i rappresentanti del giocatore sono al lavoro per trovare la soluzione migliore per separarsi, ma la volontà comune è di arrivare a un accordo in breve tempo, forse già entro il weekend. Depay, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, punta alla rescissione contrattuale con lauta buonuscita per poi scegliersi il proprio nuovo club, mentre il Barcellona cercherà di strappare qualche milione dalla cessione del giocatore, arrivato in Catalogna lo scorso gennaio. Secondo la stampa spagnola sulle tracce di Depay ci sono anche Tottenham e West Ham, pronte a mettere sul piatto cifre d'ingaggio superiori rispetto alla Juve.