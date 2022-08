“Rabiot al Manchester United: lunedì nuovi colloqui con Veronique”

Si sono incontrati venerdì scorso e hanno parlato a lungo, aggiornandosi a lunedì. Il direttore sportivo del Manchester United , John Murtough, domani vedrà Veronique Rabiot , la mamma-agente di Adrien , il centrocampista francese della Juve in procinto di trasferirsi in Premier League se si troverà un accordo sull'ingaggio. Tra i bianconeri e gli inglesi ci sarebbe invece già l'intesa sul trasferimento. Lo scrive il Daily Mail.

Manchester United: si corre ai ripari dopo 0-4 di Brentford

In casa Manchester United hanno intenzione di accelerare dopo l'umiliante 0-4 in casa del Brentford, con il poker di segnature subito nei primi 35'. Mai nella storia della Premier League i Red Devils avevano subito quattro gol nel primo tempo. Considerato che probabilmente De Jong non arriverà, i soldi verranno spesi per più giocatori: oltre che su Rabiot, si punta su Cody Gakpo del Psv Eindhoven e Sasa Kalajdzic dello Stoccarda.