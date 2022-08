Galtier fa il punto: “Paredes è importante, so che vuole giocare di più”

L'allenatore del Paris Saint Germain, Galtier, fa il punto della situazione dopo la vittoria per 5-2 sul Montpellier. In particolare si esprime sul futuro di Leandro Paredes, centrocampista che è inseguito con insistenza dalla Juve e da Massimiliano Allegri per completare l'organico in quella zona del campo.

Galtier: “Paredes entra sempre con la testa giusta” Ecco il pensiero di Galtier: “La situazione di Paredes è diversa da quella di Icardi. Leandro si è allenato e ha giocato molto nel precampionato. So che è cercato da altri club, ma è qui con noi. Trova spesso spazio, in tutte le partite. Oggi l'ho inserito al posto di Vitinha, che era ammonito e non volevo rischiare; a Clermont-Ferrand aveva giocato molto bene. Mi è sembrata una scelta logica farlo giocare.”.