"Juve, Depay ha deciso: il Barcellona lo libera, martedì già in Italia"

"Depay ha deciso, sarà Juve: vertice per la fumata bianca"

L'attaccante olandese aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere sul suo futuro, anche a fronte di alcune offerte in arrivo dalla Premier League, e ha deciso infine di accettare la proposta della Juve, che secondo il quotidiano iberico gli avrebbe promesso un posto da titolare, anche in chiave nazionale. L'entourage del giocatore incontrerà nelle prossime ore gli uomini di mercato della Vecchia Signora per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.