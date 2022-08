Di Maria segna, Paredes esulta: "Claro Angelll!"

Di Maria-Paredes, il feeling è social

Direttamente da Parigi, infatti, a gustarsi in tv il vernissage stagionale dei bianconeri è stato Leandro Paredes, oggetto del desiderio della Juve per completare il centrocampo, ma soprattutto grande amico di Angel Di Maria, autore del gol che ha sbloccato la partita contro gli emiliani e compagno di nazionale di Paredes dopo esserlo stato per tre anni e mezzo al Psg.