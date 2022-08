"Depay, il Barcellona vuole la plusvalenza: in arrivo l'incontro decisivo"

Depay-Paredes, Allegri aspetta il doppio colpo

L’estate bianconera dovrebbe concludersi con questi ultimi due innesti, fortemente voluti da Max Allegri per completare attacco e centrocampo in vista di una stagione lunga e particolare nella quale, con in mezzo la pausa per il Mondiale, non saranno permessi passi falsi e che ha già visto i bianconeri perdere Angel Di Maria dopo appena 65 minuti della prima partita di campionato.

"Juve, Depay scalpita"

Su entrambi i fronti si respira ottimismo, ma se per l’argentino si sta trattando con il Psg per definire i dettagli del prestito con diritto di riscatto, Depay è decisamente più vicino ad indossare la maglia della Juventus. Come riportato dalla stampa spagnola, infatti, l’attaccante olandese aspetta solo il via libera definitivo del Barcellona alla rescissione del contratto per volare in Italia, sottoporsi alle visite mediche e mettersi a disposizione di Allegri, forse già per la partita di lunedì 22 contro la Sampdoria.