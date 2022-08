Depay verso la Juve: 13 gol con il Barça, ma non ha legato con Xavi

Con i tifosi non scocca la scintilla, in più la stagione del Barcellona non è delle migliori. Coinvolto parzialmente da questo grigiore, Depay riesce comunque ad arrivare in doppia cifra con 13 reti e 2 assist. Gioca 38 partite per 2.495 minuti totali. Che probabilmente saranno stati anche gli ultimi in gare ufficiali per il giocatore, prossimo a vestire la maglia bianconera. A cui serve un attaccante da 10-15 gol.