"Rabiot, niente United. La Juve propone McKennie: secco no"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Date le difficoltà riscontrate dalla dirigenza del Manchester United nella trattativa con la mamma-procuratrice di Adrien Rabiot, la Juventus avrebbe proposto ai Red Devils Weston McKennie, ricevendo un secco no". È quanto afferma The Telegraph, sulle cui colonne si legge come i bianconeri avrebbero offerto ai vertici dello storico club inglese il cartellino del centrocampista statunitense in sostituzione di quello dell'ex Psg.