“Barcellona, l'iscrizione di Koundé dipende in buona parte da Depay”

A due giorni dalla partita con la Real Sociedad , il Barcellona non sa ancora se potrà schierare all'Anoeta Jules Koundé . Lo scrive il Mundo Deportivo. L'iscrizione del difensore francese dipende dalle uscite che libererebbero spazio salariale. Visto che la riduzione di stipendio per Piqué e Busquets è stata rifiutata dai due calciatori, l'unica soluzione è una partenza urgente e in questo senso il favorito pare essere Memphis Depay , con destinazione Juve . L'altro possibile partente è Aubameyang , verso il Chelsea .

Due anni fa, ci fu lo scambio Pjanic-Arthur, contabilizzato però come due operazioni indipendenti. L'arrivo del bosniaco al Camp Nou venne a costare 60 milioni fissi più alcune variabili. Ora i catalani hanno approfittato dell'interesse bianconero per Depay per rinegoziare quelle variabili. In cambio di Depay a costo zero, la Juve sconterà dei soldi al Barcellona. Con soddisfazione di entrambe le parti.

La trattativa tra l'olandese e la Juve è in fase avanzata: una volta che i due club si saranno accordati, non dovrebbe tardare molto l'annuncio della firma da parte dei bianconeri. Poi sarà la Liga a decidere se per il Barcellona sarà sufficiente per tesserare Koundé o se servirà un altro sacrificio. Il limite è domenica, ma potrebbe anche accadere che il francese parta per San Sebastian senza sapere se potrà o meno giocatore contro la Real Sociedad.