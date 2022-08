"Barcellona, c'è l'offerta del Chelsea per Aubameyang"

Dopo i tanti acquisti della prima parte di mercato, il Barcellona ha bisogno di sfoltire l’organico per tesserare Jules Koundé, l’unico dei rinforzi estivi che non è ancora stato inserito nella lista dei giocatori utilizzabili per la Liga.

Barcellona, obiettivo cessioni per tesserare Koundé Per consegnare ufficialmente il difensore francese a Xavi serve un sacrificio in attacco e se Memphis Depay è allo stato attuale il giocatore più vicino a lasciare il Camp Nou per la trattativa in essere con la Juventus, dall’Inghilterra è in arrivo una ricca offerta per Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo 'The Atlhetic' il Chelsea avrebbe rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale al Barcellona per l’attaccante gabonese.