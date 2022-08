"Depay alla Juve, è fatta. L'annuncio già oggi"

"Depay-Juve: è tutto fatto. L'annuncio possibile già in giornata"

Decisivo, in questo senso, l'accordo tra i due club con la Juventus che avrebbe rinunciato al riscatto dei bonus di Miralem Pjanic in maglia blaugrana. "Ora - aggiunge Sport -, l'entourage di Depay sta lavorando col Barcellona per trovare un accordo rapido sulla rescissione contrattuale dopo aver raggiunto quella col club bianconero".