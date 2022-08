Milik-Depay, il sorpasso: la Juve balla sulle punte

TORINO - Un attaccante arriverà. Almeno su questo, Max Allegri dovrebbe aver ricevuto le garanzie necessarie. Anche se il mirino della Juve sembra essersi di nuovo posizionato su un'alternativa a basso costo rispetto a quella che era diventata la miglior scelta in base al rapporto qualità-prezzo tra chi era sul mercato. Traducendo il tutto, è Arek Milik a guadagnare terreno ora dopo ora rispetto a Memphis Depay, che a sua volta era un delle alternative ad Alvaro Morata prima di diventare obiettivo in caso di risoluzione del suo contratto. Questione di priorità, in questa fase quelle della Juve restano sul processo di ridimensionamento costi nel medio-lungo periodo. Così anche un'opportunità come quella rappresentata da Depay a parametro zero o poco più può lasciare spazio a quella firmata Milik, ritenuto più sostenibile pur dovendo passare dall'accordo con l'Olympique Marsiglia. Un cambio di rotta figlio della rottura tra Veronique Rabiot e il Manchester United, in caso di cessione di Adrien per quei 20 milioni più bonus garantiti dai Redi Devils allora la Juve avrebbe affondato per Depay e con ogni probabilità anche per Leandro Paredes (in uscita dal Psg ma di nuovo in stand-by aspettando che si sblocchi il mercato in uscita dei bianconeri).