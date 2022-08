Bernardeschi: "Dybala? Roma l'ha riempito d'affetto, Paulo è straordinario"

Quattro gol e un assist in sei partite giocate. Tra i quattro italiani approdati in estate in MLS Federico Bernardeschi è quello che ha avuto il miglior impatto, adattandosi subito al calcio a stelle e strisce dal punto di vista tecnico e tattico.

L’ex esterno della Juventus , che ha scelto il Toronto come Domenico Criscito e Lorenzo Insigne , ha già conquistato i consensi di compagni, allenatore e tifosi risultando decisivo in tre delle sei partite finora disputate e aiutando così la squadra a risollevarsi lentamente da una posizione di classifica tutt’altro che soddisfacente. Ce n’è abbastanza, quindi, per non rimpiangere la scelta di dire addio al calcio italiano, nonostante i contatti avuti e ammessi dal campione di Euro 2020, compreso quello con il Napoli.

"Dybala ragazzo e calciatore straordinario"

Intervenuto a ‘Supertele’ su DAZN, Bernardeschi è tornato a parlare della decisione di lasciare la Juventus dopo cinque anni, ribandendo come si sia trattato di una scelta consensuale: “C'erano visioni differenti, ma ci si è parlati con sincerità, guardandosi in faccia e questo è stato molto bello. Abbiamo valutato insieme quanto fatto in questi cinque anni e capito che era arrivato il momento di separarsi. Non è stata solo una questione tattica, tecnica o economica. Ci siamo stretti la mano ed eravamo felici così. Io ho chiuso un ciclo, la Juve ne sta riaprendo un altro". A proposito di Juve e di ex, i tifosi bianconeri stanno per salutare il ritorno allo Stadium da avversario di Paulo Dybala, atteso nel prossimo turno con la maglia della Roma. Bernardeschi ha elogiato la Joya a 360° ammettendo che sarà particolare vederlo a Torino con un'altra maglia: "Per me avendoci giocato insieme per tanti anni farà strano vedere Paulo con addosso un’altra maglia e come avversario della Juventus. Merita tutto l’affetto che gli stanno dando a Roma, è un ragazzo straordinario e un calciatore superlativo”.

"MLS? Mi ha sorpreso l'intensità"

L'ambientamento in MLS è stato però immediato: "Il calcio qui è più indietro del nostro dal punto di vista tattico, però sono rimasto sorpreso dall'intensità molto alta che c'è in ogni gara. Sul piano fisico è molto impegnativo perchè fa caldo e si viaggia molto, un'altra difficoltà è affrontare squadre che non si conoscono. Il progetto è molto bello, mi è piaciuto fin da subito, la classifica non è ottimale, ma stiamo migliorando".