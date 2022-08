Juve, Depay convocato per l'amichevole Barcellona-Manchester City

Tutti convocati. Xavi lascia perdere le voci di mercato e convoca Memphis Depay e Aubameyang per l'amichevole di lusso di questa sera al Camp Nou tra Barcellona e Manchester City . Una partita che vive anche della curiosità per il ritorno di Pep Guardiola in terra catalana. Depay interessa ancora la Juve e comunque pare essere fuori dal progetto blaugrana, Aubameyang è vicino al Chelse a.

Depay: Juve, giocatore più lontano?

A dire il vero, nelle ultime ore non ci sono più stati segnali incoraggianti perché vada a buon fine la trattativa tra Depay e la Juve. Il giocatore è arroccato sulle sue richieste, i bianconeri hanno intanto tessuto la trama per arrivare a Arkadiusz Milik del Marsiglia. Per poi puntare anche a Paredes, forse. L'olandese è dunque quasi un ex obiettivo? Vedremo intanto se questa sera scenderà in campo, dopo che in campionato Xavi lo ha sempre convocato senza schierarlo.