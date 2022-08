Milik alla Juve, ci siamo: rinforzo in attacco per Allegri

Milik, 48 gol con il Napoli

Milik si legherà al club bianconero, firmando un contratto da circa 3,5 milioni a stagione. Il centravanti polacco è vicinissimo al ritorno in Italia. In serie A ha vestito la maglia del Napoli dal giugno 2016 al gennaio 2021, collezionando 122 presenze e 48 gol. Con il Marsiglia ha disputato un campionato e mezzo, con 30 reti in 52 partite.