DIRETTA Juve: Milik! Il polacco in arrivo a Torino

Juve-Milik: ci siamo. Tutto fatto per l'attaccante polacco, che è in viaggio per raggiungere Torino. Arriva dall'Olympique Marsiglia e firmerà con i bianconeri subito dopo aver effettuato i test medici. Non farà solo il vice Vlahovic, ma potrà essere anche una spalla per il serbo. A questo punto, non è neanche escluso che possa esserci già per la sfida di sabato con la Roma, burocrazia permettendo. Le visite mediche sono in programma subito dopo l'atterraggio a Caselle.