Paredes alla Juve: la formula di cessione gradita anche al Psg

TORINO - Non solo Milik, c’è anche Paredes. La Juve piazza la doppietta: dopo aver risolto la questione attaccante con l’arrivo dal bomber polacco dal Marsiglia, sta per chiudere pure il colpo per il centrocampo. Paredes, appunto, l’obiettivo principale ormai da settimane per innalzare la qualità e completare il reparto con le caratteristiche che mancano. Tutto su Leandro, quindi, e tutto molto velocemente. Ieri infatti la dirigenza bianconera, portato al traguardo l’arrivo di Arek, si è concentrata sull’argentino. Proprio la conclusione positiva dal punto di vista economico dell’affare Milik ha “liberato” risorse aggiuntive da poter investire sul rinforzo per la mediana. La società ha deciso così di procedere rapidamente, senza attendere che si sbloccassero le cessioni, condizione ritenuta finora indispensabile per fare spazio, fisico e salariale, per dare il via libera ad un nuovo innesto. Il dossier uscite, infatti, continua ad essere un rebus complicato da risolvere, tanto che potrebbe protrarsi alle soglie del gong del mercato previsto per giovedì prossimo e, in alcuni casi, restare anche irrisolto. Si continua, in ogni caso, a cercare una soluzione per Arthur, così come eventualmente per Zakaria (piace in Germania e in Inghilterra). Fagioli, invece, andrà in prestito: Sampdoria favorita.