Psg-Monaco, Galtier convoca Navas e Paredes

Psg-Monaco, Galtier pronto a schierare Paredes

Gli ultimi sette il Paris li ha realizzati al malcapitato Lille, l’ex squadra di Christophe Galtier, che domenica al Parco dei Principi contro il Monaco dovrà fare a meno di Vitinha, uno dei rinforzi estivi, uscito infortunato contro i campioni di Francia 2021. In conferenza stampa Galtier non è parso affatto condizionato dalle trattative di mercato in corso in uscita, al punto da annunciare la possibile presenza da titolare di Leandro Paredes, a un passo dal trasferimento alla Juventus, proprio al posto di Vitinha, e la convocazione di Keylor Navas, che siederà ancora in panchina come vice Donnarumma dopo aver saltato per infortunio l’ultimo match, pur essendo in trattativa con il Napoli: “Per compensare l'assenza di Vitinha. Abbiamo Paredes, Danilo e Renato Sanches, che però ha svolto una preparazione non completa e non è ancora al livello dei compagni come condizione. Sta bene, ma non dobbiamo rischiare infortuni. Mercato? Ad oggi Paredes è un nostro calciatore, so dei contatti con la Juve, ma per sarà convocato al pari di Navas”.