Psg-Monaco: Navas e Paredes tra i convocati di Galtier

Dopo le goleade contro Nantes, in Supercoppa, Clermont, Montpellier e Nizza nelle prime tre giornate di Ligue 1 per il Psg è arrivato il momento del primo test di rilievo in campionato, domenica 28 alle 20.45 al Parco dei Principi contro il Monaco.

La squadra di Clement, che ha già incassato in stagione la delusione dell’eliminazione dalla Champions League ai preliminari contro il Psv Eindhoven, veleggia a 7 punti dopo tre giornate, ma sarà chiamata a provare a reggere l’urto del super attacco del Psg, che ha realizzato 21 reti nelle prime quattro gare ufficiali della stagione, 17 delle quali in campionato.

Psg-Monaco, Navas e Paredes tra i convocati

Per la gara contro la formazione del Principato, il tecnico Christophe Galtier ha inserito nell’elenco dei 21 convocati anche Keylor Navas e Leandro Paredes nonostante entrambi abbiano trattative avviate per la cessione, rispettivamente al Napoli e alla Juventus. Le negoziazioni potrebbero sbloccarsi già entro il weekend, ma intanto il portiere costaricense, al rientro dopo l’infortunio lombare che lo ha costretto a saltare la gara contro il Lille, sarà regolarmente il vice Donnarumma, mentre Paredes è in lizza per una maglia da titolare a centrocampo per la sostituzione dell'infortunato Vitinha.