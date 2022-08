Arrivabene: "Paredes? Stiamo parlando, ma prima pensiamo alle uscite"

Arrivabene apre a Paredes: "Stiamo trattando, ma prima dobbiamo vendere"

Il dirigente bresciano ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Leandro Paredes, destinato però ad essere subordinato ad alcuni affari in uscita: “Obiettivi per gli ultimi giorni di mercato? Saremmo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare per bilanciare l’aspetto sportivo e quello finanziario. In entrata il sipario è aperto. Paredes? Stiamo parlando, ci stiamo lavorando, ma prima di tutto è fondamentale pensare alle uscite”.