Juve-Paredes: l’attesa è finita, adesso Allegri ha fretta

TORINO - È l’ora di Paredes . Oggi si può davvero chiudere il lungo inseguimento all’argentino: il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per il centrocampo è in arrivo, probabilmente già in giornata. Dopo aver praticamente definito nei giorni scorsi gli aspetti sostanziali dell’affare, Juve e Paris Saint-Germain avevano convenuto di lasciar trascorrere la giornata di campionato per poi arrivare al traguardo con la firma dei documenti, e così sarà. Questo ulteriore margine è stato utilizzato dai bianconeri per portare avanti anche il dossier cessioni. «Per le entrate il sipario è aperto, ma saremmo felici se riuscissimo a perfezionare le uscite che vogliamo fare così da poter mettere a posto il bilancio» ha confermato l’ad, Maurizio Arrivabene .

Calciomercato Juve, Paredes e un terzino

FLUIDA

La situazione è fluida, come testimonia l’attività che c’è attorno a coloro che sono considerati esuberi. Innanzitutto Arthur, ormai fuori dal progetto e non convocato in nessuna delle prime tre giornate di campionato. Tramontata la pista Valencia, il brasiliano sta cercando soluzioni per il suo futuro prossimo, anche perché ha necessità di ritrovare continuità di impiego nella speranza di strappare una convocazione per i Mondiali. L’ostacolo resta sempre l’ingaggio (8 milioni all’anno, tra parte fissa e bonus) che spaventa molti potenziali acquirenti. Si cerca comunque un approdo, quanto meno in prestito: all’orizzonte si stanno manifestando Newcastle, Lione e Porto. Zakaria è stato valutato da Monaco e Roma ma nulla si è concretizzato: la Juve rimane disposta ad ascoltare offerte per lo svizzero e il suo ingresso sottotono dalla panchina contro i giallorossi non ha aiutato certo la società a ricredersi. Capitolo giovani: la necessità di sfoltire il centrocampo, riguarderà anche un paio di talenti. Fagioli, dimenticato nelle prime due giornate prima del fastidio muscolare avvertito alla vigilia della Roma, ha chiesto di andare a giocare con continuità: andrà in prestito e la Sampdoria sembra favorita come destinazione. Rovella, invece, ha avuto spazio in tutte e tre le partite di inizio stagione e ha pure ben figurato, tanto che la sua cessione al Monza non è ancora stata completata. Alla Continassa è anche tempo di riflessioni: l’ex genoano infatti potrebbe essere più funzionale di altri alle necessità tattiche di Allegri. I brianzoli restano comunque in pole position e l’arrivo di Paredes, unito alla difficoltà su altri fronti, potrebbe sbloccare definitivamente il suo passaggio in prestito alla neopromossa.