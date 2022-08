Juve d'Argentina: scambio social tra Di Maria e Paredes

Angel Di Maria e Leandro Paredes tornano ad essere compagni di club. Poco meno di due mesi dopo l’ufficializzazione dell’approdo alla Juventus del Fideo, anche il connazionale sbarca, anzi ritorna, in Italia, dopo che il Psg e il club bianconero hanno trovato l’accordo sulla formula del trasferimento al termine di una lunga trattativa.

Dal Psg alla Juve passando per... Ibiza: l'amicizia Di Maria-Paredes

Compagni di nazionale ed entrambi in campo con l’Argentina nella Finalissima del 1° giugno scorso vinta 3-0 contro l’Italia, Di Maria e Paredes lo sono stati per due anni e mezzo al Paris Saint-Germain, sviluppando un’intesa andata oltre il campo e che coinvolge anche le rispettive famiglie, al punto che in estate, proprio poco prima che venisse ufficializzato il passaggio di Di Maria alla Juventus, i due hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Ibiza.