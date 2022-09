Juve, colpo in uscita: Arthur in prestito al Liverpool

Ultime ore di mercato e come per la maggior parte dei club di Serie A anche per la Juventus l’urgenza è sfoltire la rosa cedendo i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e che rischierebbero di essere lasciati fuori dalla lista per il campionato e le eventuali coppe europee.

Arthur, dalla tribuna alla Juve alla Premier League

Il centrocampista brasiliano si trasferisce ai Reds con la formula del prestito secco e sosterrà le visite mediche nel pomeriggio per poi firmare il contratto. Al centro del mercato nelle ultime ore per gli interessamenti, poi non concretizzatisi, di Sporting ed Everton, il brasiliano finisce quindi sull’altra sponda del Mersey per rinforzare la linea mediana di uno dei top club europei e allungare le rotazioni di Klopp, alle prese con numerosi infortuni nelle prime settimane della stagione. Arthur, arrivato alla Juventus nel 2020 nello scambio che portò Pjanic al Barcellona, ma mai protagonista in bianconero anche a causa di un lungo infortunio, andrà a caccia di minuti per convincere il ct del Brasile Tite a convocarlo per il Mondiale in Qatar, nonostante il centrocampista abbia disputato una sola gara con la Seleçao negli ultimi due anni.