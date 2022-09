La Juve saluta Zakaria: un video e un messaggio social

E' rimasto appena sei mesi alla Juve Denis Zakaria. Proprio nell'ultimo giorno di mercato è stato infatti ceduto in prestito al Chelsea. Il club bianconero ha voluto comunque ringraziarlo e mandargli anche un messaggio benaugurante in vista della sua nuova avventura in Premier League dove ritroverà, come avversario l'ex compagno di squadra Arthur (passato al Liverpool).

Juve: “In bocca al lupo Zak” Sul suo profilo social di Twitter, la Juve ha postato un messaggio "In bocca al lupo Zak" e un video in cui si vedono stralci di prestazioni del centrocampista con la maglia bianconera. Ci sono alcune azioni pericolose in area avversaria, dei salvataggi e c'è soprattutto il primo gol segnato – l'unico – al Verona nella prima partita giocata dopo il suo arrivo. Quella sera segnò anche Vlahovic, pure lui alla prima con la Signora.