Retroscena Arthur: il Liverpool potrà riscattarlo per 37,5 milioni in due rate

Liverpool, Arthur in campo contro il Napoli?

Il momento dell’esordio del brasiliano potrebbe scoccare in Champions League già contro il Napoli. A prescindere da quelle che saranno le decisioni di Klopp, il tecnico tedesco ha fiducia nel contributo che Arthur potrà dare alla causa del Liverpool, la stessa che nutre la società, come si evince da un retroscena sulla formula del trasferimento dalla Juventus, svelato dall’account Instagram Postunited.

Liverpool, Arthur arriva in prestito con diritto di riscatto prefissato

I Reds hanno infatti strappato alla Juve un'opzione di acquisto del cartellino di Arthur di 37,5 milioni, che il club inglese avrebbe la facoltà di pagare in due rate. Un accordo sulla carta molto vantaggioso per tutte le parti in causa: il giocatore, qualora l’ambientamento ad Anfield e in Premier procedesse nel migliore dei modi, e per i due club sul piano economico, il Liverpool grazie al pagamento diluito e la Juve che potrebbe mettere a segno un ottimo colpo in uscita per un giocatore che non si è mai davvero integrato nel calcio italiano.