"Liverpool, smentito il ritorno di Arthur alla Juve a gennaio"

Continua a far discutere in Inghilterra la situazione al Liverpool di Arthur Melo, arrivato in prestito dalla Juve nell'ultimo giorno di mercato e finora elemento estraneo della rosa di Jurgen Klopp. Secondo diverse voci, il centrocampista brasiliano potrebbe tornare immediatamente a Torino a gennaio, ma dal Merseyside arrivano secche smentite su queste indiscrezioni.

"Arthur al lavoro per tornare in forma, Klopp soddisfatto" Arrivato a Liverpool decisamente fuori forma dopo mesi da separato in casa alla Juve, secondo quanto riporta il Daily Mail l'ex Barcellona si sta sopponendo a un rigoroso programma di allenamento per tornare al 100% e inserirsi nei piani di Jurgen Klopp, che continua a puntare su di lui per il futuro. L'atteggiamento umile e collaborativo di Arthur avrebbe piacevolmente sorpreso e soddisfatto il tecnico tedesco e lo staff: il giocatore ha chiesto di scendere in campo con l'Under 21 del club e sta effettuando doppie sessioni di allenamento per mettersi al passo con i suoi nuovi compagni di squadra.