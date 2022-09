"Juventus e Barcellona sondano Diogo Dalot dello United"

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Juventus e Barcellona sarebbero sulle tracce del portoghese Diogo Dalot , terzino destro al momento in forza al Manchester United.

Dalot in scadenza, Juve e Barcellona ci pensano

Col contratto in scadenza il prossimo giugno, il classe 1999 ex Milan ha attirato attorno a se l'interesse di Juventus e Barcellona grazie alle ottime prestazioni seguite all'addio di Ole Gunnar Solskjaer, col quale non ha mai trovato molto spazio.

Con Rangnick prima e con Erik Ten Hag poi, invece, il lusitano è riuscito finalmente a scalzare l'ex Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka, imponendosi come titolare nella nuova difesa "olandese" dello United assieme a Raphael Varane, Lisandro Martinez e Tyrell Malacia.

Anche in nazionale, Dalot sta mostrando tutto il suo potenziale, avendo segnato anche una doppietta nella partita contro la Repubblica Ceca.

Sia Juve che Barcellona stanno cercando un terzino destro e, stando al Daily Mail, Dalot è il primo nome sulla lista per la prossima stagione.

Dalot vorrebbe rinnovare col Manchester United

Sia il Daily Mail che MEN Sport, però, parlano di un Dalot desideroso di rinnovare il proprio contratto col Manchester United.

Sembra inoltre che, nel contratto del portoghese, ci sia una clausola grazie alla quale i Red Devils possano, unilateralmente, decidere per il prolungamento.

Pare dunque difficile che lo United decida di lasciar partire a zero un giovane che finalmente sembra aver fatto il tanto atteso salto di qualità, anche se sarebbe comunque difficile per il ragazzo stesso rifiutare la corte di due club così importanti.

Ne sapremo di più nei prossimi mesi, ma senza dubbio Dalot sarà un nome che leggeremo molto più spesso d'ora in poi.