Juve, l'Ajax rispedisce al mittente Ihattaren: tornerà già a gennaio

"L'Ajax ha comunicato a Mohamed Ihattaren e Juventus che l'opzione di acquisto non sarà esercitata. Il prestito di Ihattaren scadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato". Con questa nota secca e senza spazio per interpretazioni, il club dei Lancieri "rispedisce" alla Continassa il trequartista olandese di origini marocchine.

Juve, l'Ajax rispedisce al mittente Ihattaren Prima le difficoltà, più d'animo che fisiche, in Italia in cui fa segnare anche un'esperienza senza presenze alla Sampdoria, poi - di ritorno in Olanda (dopo essere cresciuto al Psv Eindhoven - le vicende mai chiarite che hanno coinvolto la ragazza poi diventata sua moglie e la mafia marocchina. Risultato, 0 apparizioni in prima squadra e solo 5 nello Jong Ajax (la seconda formazione del club di Amsterdam, che milita in Eerste Divisie, la Serie B dei Paesi Bassi) in cui colleziona 5 presenze e 4 gol.