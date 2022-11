"La Juve pensa già al dopo Di Maria: spunta l'idea Ferran Torres"

La prima parte della stagione d’esordio di Angel Di Maria nella Juventus e nel calcio italiano è stata infarcita di infortuni più che di gol e di prestazioni da ricordare. Il Fideo, pronto ora per concentrarsi sull’avventura Mondiale con l’Argentina, ha segnato solo contro il Sassuolo alla prima giornata, quella del debutto in Serie A, vivendo una sola notte da ricordare in Champions League , quella dei tre assist contro il Maccabi Haifa nell’unica gara vinta dai bianconeri nel girone.

Juve-Di Maria, futuro in bilico

Proprio nel match di ritorno contro gli israeliani Di Maria ha subito il terzo infortunio muscolare dei propri primi, tormentati sei mesi a Torino e anche se il tempo dei bilanci è ancora lontano sono in tanti a pensare che l’avventura italiana dell’ex Benfica e PSG si concluderà al termine della stagione. Per non farsi trovare impreparato, il club bianconero sarebbe già al lavoro per individuare il sostituto ideale di Di Maria in vista della prossima stagione, sebbene il mercato estivo sia ancora molto lontano e tante variabili, su tutte la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero condizionarlo.

"Ferran Torres stregato dalla Juve"

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano 'El Nacional', tuttavia, uno dei primi obiettivi della Juve sarebbe Ferran Torres, attaccante esterno classe 2000 in forza al Barcellona, che lo ha prelevato dal Manchester City nel gennaio 2022. In blaugrana, tuttavia, l’ex attaccante del Valencia non ha trovato lo spazio auspicato, al punto che il nazionale spagnolo sarebbe pronto a valutare un’eventuale offerta della Juventus.

Juve, il Barcellona fa il prezzo per Ferran Torres

Secondo 'El Nacional' Torres avrebbe rifiutato in estate le proposte di due club della Premier League, Wolverhampton e Newcastle, sia per la volontà di riscattarsi a Barcellona dopo un primo semestre inferiore alle aspettative, sia per i dubbi circa il ritorno in un campionato, quello inglese, nel quale Torres non è riuscito ad ambientarsi al meglio. Lo scenario sarebbe ben diverso qualora si facesse avanti la Juventus, meta che affascina il giocatore nativo proprio di Valencia, pronto a prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in Spagna. Torres è da tempo un pallino di Max Allegri, ma il Barcellona non sembra voler prendere in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni, la cifra scucita dal presidente Laporta nel dicembre 2021 per strapparlo al City del grande ex Pep Guardiola.